انت الان تتابع خبر فنانون يدعمون أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبر موقع تويتر، كتبت الفنانة نوال الكويتية: "سلامتك يا غالية الله يقومك بالسلامة أم عمر ويحفظك لأسرتك ولجمهورك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك أجر وعافية يارب ".‎كما ساند الفنان المصري هاني شاكر، أنغام، إثر تعرضها لأزمة صحية استدعت احتجازها في المستشفى جراء خضوعها لعملية جراحية.

وتمنى شاكر الشفاء العاجل لأنغام، مطالبا جمهوره بالدعاء لها قائلا: "الفنانة الكبيرة والحبيبة الغالية أنغام، كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل.

‎وأضاف نقيب الموسيقيين السابق: "أتمنى العودة السريعة لفنك وجمهورك الكبير الذي يدعوا لكِ بسرعة الشفاء، والعودة مرة أخرى لفنك وحفلاتك من جديد يا رمز الاحترام والفن الجميل الراقي.



كما غردت الفنانة اليسا: "كل الدعاء بشفائك العاجل وعودتك لجمهورك ونشاطك مثل الأول وأفضل. الحمدالله على سلامتك ويا رب أزمة وتعدي".



وكتبت كارول سماحة: "سلامة قلبك حبيبتي أنغام الله يقومك بالسلامة وترجعيلنا ولجمهورك بأسرع وقت".‎غردت النجمة السورية أصالة: "الله يعافي الغالية دائماً نعومه وتقوم بألف سلامه وترجع لأولادها وفنها وحبايبها بصحه وعافيه يارب العالمين".‎وقالت الفنانة أحلام: "سلامه قلبك وروحك اختي الغالية ربي يرفع عنك ويتمم شفاك استودعتك الرحمن الذي لا تضيع عنده الودائع ".‎وكان من الداعمين أيضا عبد الله الرويشد: "سلامتك الغالية أنغام الله يحفظك يا أم عمر ويقومك بالسلامة".وتوالت تعليقات الفنانين للفنانة المصرية، فكتبت الفنانة سميرة سعيد: " ألف سلامة عليكي حبيبتي".

وبدورها كتبت الفنانة هند صبري قالت: " ألف سلامة عليكي حبيبتي".

ومن جهتها قامت الفنانة نداء شرارة: " سلامة عمرك يا روح الروح ".

وإلى ذلك، قامت الفنانة منة شلبي قائلة: "ربنا يعافيكي يا رب ألف سلامه".

ووفقاً للتقارير الصحافية بأن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات المصرية، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة، حيث تم استئصال الرحم، كما أصيبت الفنانة أنغام بشلل في الأمعاء.

وجاء في بيان إدارة أعمال أنغام: "مازالت تتواجد أنغام في المستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، كما حاولت أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها اضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول".

وتابع: "نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية الاطمئنان عليها"، وختم البيان: "نرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل".