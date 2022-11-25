شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "أمناء الحوار الوطني": نضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن مجلس الأمناء يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجلسة الأخيرة شهدت استعراض أعمال المحور الاقتصادي ومناقشة خطة العمل وتم حسمها، وقد تم الانتهاء من المحور السياسي من قبل.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه سيتم العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال المحور الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، على أن يتم تحديد أسماء المشاركين بالمحاور خلال الفترة القادمة، مشددا أن هناك حرص على خروج الجلسات الفعلية للحوار الوطني بشكل يليق بمصر أمام الجميع، وأن تنجح الجلسات في الوصول لنتائج إيجابية تتحقق على مساحات مشتركة تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.

وأضاف أن ذلك سيسهم في رسم أولويات العمل الوطني، لتتحول إلى توصيات توجه لرئاسة الجمهورية في شكل تشريعات أو قرارات، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل انعقاد مؤتمراته لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري، توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي، على أن ينظم جولات الأسبوع القادم في محافظة البحر الأحمر ويليها المنوفية.

وكان قد قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى لم يتوقف خلال الفترة الماضية خلال تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن مجلس الأمناء كان في حالة انعقاد دائم وكان آخر اجتماع له أمس الأربعاء.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه خلال أيام سيكون قد انتهينا من وضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطنى، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ وكل هذا سيعلن للرأي العام المصرى.