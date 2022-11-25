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ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439167-638049645645793791.jpg

2022-11-25 | 10:14

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

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انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022 بنهاية مباراة البرازيل وصربيا والتي فاز بها منتخب السامبا 2-0.
وشهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات إقامة 16 مباراة وتسجيل 41 هدفا من 35 لاعبا.

ويتقاسم ستة لاعبين صدارة ترتيب هدافي مونديال قطر، بإحراز كل واحد منهم هدفين.

وسجل كل من الإيراني مهدي طارمي، والإنجليزي بوكايو ساكا، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإكوادوري إنيير فالنسيا، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون هدفين لكل منهم، ليتصدروا ترتيب الهدافين (حتى الآن) في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.


وسجل 29 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ، وغريمه البرتغالي ، والفرنسي كيليان مبابي، والويلزي غاريث بيل.

في المقابل، فشل الإنجليزي هاري كين، هداف مونديال "روسيا 2018" في التسجيل خلال أول مباريات المنتخب الإنجليزي، رغم فوز منتخب بلاده بنتيجة عريضة على إيران قوامها ستة أهداف لهدفين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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