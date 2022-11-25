انت الان تتابع خبر بسبب جوني ديب.. أمبر هيرد تتورط في دعوى قضائية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، ادعت هيرد على شركة "نيويورك مارين أند جنرال إنشورنس" لتغطية الخسائر الناتجة عن قضية جوني ديب، حيث اعترضت النجمة الأميركية، في المستندات التي قدمتها للمحكمة، على قرار شركة التأمين، مشيرةً إلى أن الشركة وعدتها بدفع تكاليف الدفاع والأحكام الصادرة ضدها، بغض النظر عن النتيجة.



وأوضحت هيرد، في تلك المستندات، أن تلك الصفقة التي أبرمتها مع الشركة لم تكن مشروطة، غير أن الأخيرة لم تلتزم بها، ولم تقم بتنفيذ ما ورد بها، حيث قالت في دعواها القضائية: "شركة التأمين تحاول أن تغسل يديها من الصفقة، وتدير ظهرها للاتفاق"، بالإضافة إلى أنها مشمولة بوثيقة تأمين قيمتها مليون دولار.

هذه الدعوى القضائية، التي ترفعها هيرد، تأتي بعد نحو أسبوعين على قيام نجم "قراصنة الكاريبي"، باستئناف الحكم الصادر ضده، الذي يقضي بدفع مليونَيْ دولار لزوجته السابقة، إذ يرى ديب أن الحكم كان "خاطئًا".



وتقدم فريق المحامين الخاص به بدعوى إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا، طالبوا فيها بعدم تحميل جوني ديب مسؤولية التعليقات التي أدلى بها محاموه ووكلاؤه عام 2020.

وكانت قضية التشهير، التي رفعها الزوجان السابقان ضد بعضهما، لاقت الكثير من التفاعل والاهتمام من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، حيث جرى بثها على شاشات التلفزيون، وانتهت بقرار المحكمة ضد أمبر، إذ قضت بوجوب دفع الأخيرة مبلغ 8.3 ملايين دولار لصالح جوني.

وبعد صدور القرار، اعترضت شركة التأمين، التي حاولت أمبر من خلالها حماية نفسها، على الدفع، وطلبت من القاضي السماح لها بالتخلي عن هيرد.

يُذكر أن قضية التشهير بين هيرد وديب، سيجري عرضها في فيلم يحمل اسم "Hot Take: The Depp / Heard Trial"، وسيروي كل تفاصيل المحاكمة الأشهر، والأحداث التي سبقتها.

