انت الان تتابع خبر بعد تكليفه.. اللامي يزور مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أجرى مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ سعد كامل رحيم اللامي، زيارة تفقدية لمدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية في الساعة الثالثة فجرا من اليوم الجمعة من اجل الاطلاع على الواقع الصحي والخدمي، وذلك بعد تكليفه من جديد.



وقال اعلام صحة الكرخ في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللامي قام بجولة في اقسام المدينة واطلع عن كثب حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتقى بعدد من المرضى والمراجعين للاطلاع على اهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم".

وبحسب البيان، شدد اللامي على "بذل كل الجهود من اجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنينً خدمة للصالح العام".

وبحسب وثيقة أطلعت عليها الخليج 365، فان وزير الصحة صالح الحسناوي، كلف سعد كامل رحيم اللامي مديرا عاما لدائرة صحة بغداد - الكرخ.

الوثيقة ادناه: