شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات هامة أمام "تعليم الشيوخ" فى مقدمتها إضافة مادة الدين للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، الأسبوع القادم، عددا من الملفات الهامة، وفى مقدمتها اعتبار مادة التربية الدينية فى التعليم ما قبل الجامعي مادة أساسية، وإضافتها للمجموع الكلي، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أبو حجازي إلي الدكتوررضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تناقش اللجنة، صورة المرأه في المناهج التعليمية في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح حنفي إلى وزير التربية والتعليم، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأوضحت النائبة أنه على الرغم من أن المرأة تبوأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب وحصلت على حقوق ومكتسبات لم تحظ بها من قبل، مع تكليف الحكومة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمجلس القومي للمرأة عام 2017 من أجل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا تماشيا في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة ، إلا أن صورة المرأة في المناهج التعليمية مازالت لا تعكس هذه المكتسبات.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجوي الشافعي ، بشأن إدخال مادة السياحة ضمن المقررات الدراسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي.