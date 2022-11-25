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الإندبندنت: الفيفا تلقى ضمانات من حكومة قطر لرفع الحظر عن شعار المثليين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439152-638049580770628967.jpg

2022-11-25 | 08:26

الإندبندنت: الفيفا تلقى ضمانات من حكومة قطر لرفع الحظر عن شعار المثليين

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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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