انت الان تتابع خبر الإندبندنت: الفيفا تلقى ضمانات من حكومة قطر لرفع الحظر عن شعار المثليين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439152-638049580770628967.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-25 | 08:26
51 مشاهدة
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا