الإندبندنت: الفيفا تلقى ضمانات من حكومة قطر لرفع الحظر عن شعار المثليين

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.