انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 600 مليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة 600 مليون دينار في العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة (600) مليون دينار ضمن منطقة الخضراء في بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهمة وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات".

وأضاف البيان ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، وحقائب نسائية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".