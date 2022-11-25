انت الان تتابع خبر "فلوسي" تدخل موسوعة جينيس كأكبر قطة حية في العالم.. فكم يبلغ عمرها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن القطة البالغة من العمر 27 سنة، هي أقدم قطة، والتي يعادل عمرها بالحساب البيولوجي البشري 120 سنة.وبحسب تقرير لـ"بي بي سي" قالت فيكي غرين، مالكة الحيوان الأليف، بأنها "قطة مذهلة" استقرت في منزلها بعد أن تبنتها من ملجأ "حماية القطط" للحيوانات الأليفة.وأشارت فيكي إلى إن فلوسي مصابة بالصم، وبصرها ضعيف، لكنها لا تزال حنونة ومرحة، مضيفة "لم أتخيل أنني سأشارك منزلي مع حامل لقب غينيس للأرقام القياسية".وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن فلوسي كانت تعيش مع قطط أخرى في الشارع المحاذي لمستشفى في ميرسيسايد عندما أشفق عاملان عليهما وقام كل منهما بتربية قطة.وأضافت المنظمة أن فلوسي والعاملة عاشتا معاً لمدة 10 سنوات حتى توفيت، ثم انتقلت القطة لبيت أخت المرحومة وعاشت معها لمدة 14 سنة حتى وفاتها أيضاً. ثم انتقلت أخيراً لتعيش مع السيدة غرين لأنها كما قالت تتمتع بخبرة في رعاية القطط الأكبر سناً.