اخبار العالم

الصين تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصين تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما أعلنت عنه اللجنة الحكومية للصحة، اليوم الجمعة، اكتشف الأطباء 32943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بزيادة قدرها 4% مقارنة باليوم السابق.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 90.5% بدون أعراض، أي 29840 مصابا لم تظهر لديهم أعراض المرض، وتم تسجيل 186 إصابة وافدة من الخارج.


ولليوم الثاني على التوالي، تسجل الصين حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم اكتشاف 31656 إصابة خلال اليوم السابق.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا