انت الان تتابع خبر طبيب البرازيل يكشف عن تفاصيل إصابة نيمار (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج نيمار من أرضية ملعب "لوسيل" قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق متأثرًا بالإصابة، تاركًا مكانه لزميله الشاب أنتوني.

وتغلبت البرازيل على صربيا بنتيجة 2-0، بهدفي ريتشارليسون في الدقيقتين 62 و73، لتتصدر المجموعة السابعة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا، التي انتصرت على الكاميرون الخميس 1-0 في المجموعة نفسها.

وعقب المباراة بين البرازيل وصربيا، أظهرت كاميرات البث التلفزيوني نيمار يبكي على مقاعد البدلاء، فيما بدا كاحله في حالة تضرر شديد، بعدما تورّم بشكل ملحوظ، وسط مواساة من زملاء اللاعب في المنتخب البرازيلي.



يُذكر أن نيمار عانى خلال مواجهة صربيا مساء الخميس من عنف لافت، وقد احتسب الحكم الإيراني علي رضا فغاني لصالح المهاجم البرازيلي 9 مخالفات، أغلبها نتاج تدخلات خطيرة مباشرة في الكاحل والركبة من لاعبي المنتخب الصربي.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لامار، بحسب شبكة "TNT" المحلية في البرازيل، إن إصابة نيمار عبارة عن التواء في الكاحل.

ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكن طبيب المنتخب البرازيلي أكّد أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة صباح الجمعة، قبل أن يتم إصدار بيان رسمي بشأن حالته الصحية، ومدى إمكانية لعب المباراة المقبلة.

وتلعب البرازيل مباراتها المقبلة بمونديال قطر 2022 أمام سويسرا، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات.