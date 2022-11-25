انت الان تتابع خبر ناسا تنشر صورا مذهلة التقطتها مركبتها الفضائية على القمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقد الاتصال في الساعة 1:09 صباحا بالتوقيت الشرقي، وعملت الفرق التابعة لـ"ناسا" على حل المشكلة، دون أن يتم تحديد سبب الخلل الذي وقع بعد.

والتقطت المركبة قبل انقطاع الاتصال صورا رائعة للحفر المتناثرة على سطح القمر، وهي على ارتفاع 130 كيلو متر فوقها، حيث كانت تتحرك بسرعة 8210 كيلومترا في الساعة تقريبا، وتبعد عن الأرض 370149 كيلومتر.



ومن المقرر أن تبقى "أوريون" على مدار حول القمر للأسبوع المقبل، ثم تعود إلى الأرض في الأول من كانون الاول، لتهبط في المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييغو.

على الرغم من التقاطها باللونين الأبيض والأسود، تعرض المجموعة الجديدة من الصور تفاصيل مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات.

الصور التقطت في 21 تشرين الثاني من المركبة التابعة لمهمة "أرتيميس 1".

التقطت الصور بكاميرا مثبتة على جناح المصفوفة الشمسية للمركبة.

توقع المهندسون أن يفقدوا الاتصال بالمركبة الفضائية أثناء مرورها خلف القمر لمدة 34 دقيقة، لكن فقد الاتصال ليوم كامل كان غير متوقع وحدث مرتين.