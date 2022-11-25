انت الان تتابع خبر مصر.. تسرب غاز ينهي حياة عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، وصل العروسان مينا ميخائيل وماريا ماجد داخل تابوتين إلى كنيسة مار جرجس في الخصوص بالقليوبية، ودفنا بمقابر الأسرة، في جنازة لم تكن على بعد 48 ساعة من زفافهما.

وبكلمات مؤثرة، ودعت والدة العريس المفجوعة ابنها قائلة: "تعالى بقى علشان أعملك الزفة..هعمله زفاف أحسن من اللي عملته له يوم فرحه..لأ النهارده فرحه فى السما".



وفي تصريحات لوسائل اعلام مصرية،، أوضحت شقيقة العريس سبب الحادث قائلة: "العروسان ماتا مختنقين بالغاز.. الراجل اللى ركب سخان الغاز ماركبش هواية ولا مدخنة، فاختنقا لأن السخان يعمل بأنبوبة عادية وليس موصولا بماسورة غاز طبيعي".

وكانت أسرة العروسين قد توجهت لمسكنهما بعد اتصالات متكررة لم يجيبا عليها، وبعد فتح الباب، وجدوا مينا وماريا ملقين على الأرض، حيث تم نقلهما إلى المستشفى وأعلن عن وفاتهما.



هذا وكانت النيابة العامة، قد انتقلت إلى مسكن العروسين، وطلبت توقيع الكشف الطبي عليهما، حيث أكدت تحريات أجهزة الأمن عدم وجود شبهة جنائية، وجرى التصريح بالدفن.