انت الان تتابع خبر سقوط الكبار وغزارة تهديفية.. حصيلة الجولة الأولى في مونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحققت بعض المنتخبات العالمية الكبرى انتصارات مُدوية خلال الجولة الأولى، على غرار ما فعلته إنجلترا مع إيران، وإسبانيا أمام كوستاريكا، فيما سقطت قوى كروية أخرى بشكل أَذهل العالم بأسره، كما حدث مع الأرجنتين وألمانيا.الحضور العربي كان لافتًا في الجولة الأولى، حيث صنع المنتخب السعودي الحدث بالانتصار التاريخي 2-1 على الأرجنتين، بهدفين رائعين عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري، بعد التأخر بهدف أحرزه النجم الكبير ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

وفرضت تونس والمغرب التعادل السلبي دون أهداف 0-0 على الدنمارك وكرواتيا تواليا، فكان ظهور تونس والمغرب مميزًا، بينما جاءت النتيجة السلبية للعرب من جانب المنتخب القطري فقط، الذي خسر 0-2 أمام الإكوادور، في المباراة الافتتاحية للمونديال.



شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر غزارة تهديفية؛ إذ تم إحراز 41 هدفًا خلال 16 مباراة، وتم احتساب 9 ركلات جزاء، سُجلت7 منها، فقد أضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة ضد المكسيك، وأهدر الكندي ألفونسو ديفيس أخرى أمام بلجيكا.

وكانت أكبر نتيجة في الجولة الأولى اكتساح إسبانيا لمنتخب كوستاريكا بنتيجة 7-0، ثم فوز إنجلترا على إيران 6-2، وتفوق فرنسا على أستراليا 4-1. وعلى النقيض، أصاب العقم التهديفي مباريات أخرى، وحسم التعادل السلبي دون أهداف 0-0 نتيجة 4 مواجهات في الجولة الأولى.

منافسة بين 6 لاعبين على لقب الهدّاف

اعتلى 6 لاعبين صدارة ترتيب الهدّافين حتى الآن في كأس العالم 2022؛ وهم الإكوادوري إينر فالنسيا، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإنجليزي بوكايو ساكا، والإسباني فيران توريس، والإيراني مهدي طارمي، والبرازيلي ريتشاردليسون؛ إذ أحرز كل منهم هدفين، وعلى صعيد صناعة الأهداف، تألق البرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي هاري كين حيث قدم كل منهما 2 "أسيست".

رونالدو يدخل تاريخ كأس العالم

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كأس العالم، بعد إحرازه هدفًا في فوز البرتغال 3-2 على غانا، ليُصبح رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجّل هدفا واحد على الأقل في 5 نسخ مونديالية.

وبدأت أهداف رونالدو المونديالية في كأس العالم 2006، ثم سجل هدفًا آخر في نسخة 2010، وبعد 4 سنوات هز الشباك من جديد، وفي عام 2018 أحرز 4 أهداف، ثم وصل لثامن أهدافه المونديالية على أرض قطر في مونديال 2022.

نتائج الجولة الأولى في كأس العالم قطر 2022

*قطر 0-2 الإكوادور

*السنغال 0-2 هولندا

*إنجلترا 6-2 إيران

*الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 ويلز

*الأرجنتين 1-2 السعودية

*المكسيك 0-0 بولندا

*الدنمارك 0-0 تونس

*فرنسا 4-1 أستراليا

*المغرب 0-0 كرواتيا

*بلجيكا 1-0 كندا

*ألمانيا 1-2 اليابان

*إسبانيا 7-0 كوستاريكا

*سويسرا 1-0 الكاميرون

*الأوروغواي 0-0 كوريا الجنوبية

*البرتغال 3-2 غانا

*البرازيل 2-0 صربيا