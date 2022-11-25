انت الان تتابع خبر إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للخريطة على الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في مناطق كيروفوغراد وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.يذكر أن غارات القوات المسلحة الروسية بدأت على البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.

وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وبعد الغارات في 15تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد قد توقف بالفعل عن العمل.

