انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يأسف لاعتماد روسيا قانوناً يحظر الترويج للمثليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بيان: "يتضامن الاتحاد الأوروبي مع المواطنين الروس المحرومين من حقوقهم الإنسانية".

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن اعتماد مثل هذه القوانين يساهم في "التحريض على رهاب المثلية الجنسية وتعزيز قمع الخطاب النقدي والبديل".



وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الدوما في روسيا في القراءة الثالثة قانونا يحظر الدعاية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وإعادة تحديد الجنس في الإعلانات والكتب والأفلام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تضمين هذه المعلومات في قائمة الممنوعات للأطفال.

وسينظر مجلس الاتحاد في حزمة من القوانين التي تحظر دعاية المثليين في 30 نوفمبر.