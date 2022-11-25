مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: دورى مساعدة المقررين على طرح الأسئلة الصحيحة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، وزير المالية الأسبق، أن الحوار الوطنى من أهم الأشياء التي تحدث في مصر خلال الفترة الراهنة، حيث إن الرأي والرأى الآخر يصل دائما لنتيجة أفضل من الرأي الواحد، متابعًا: دورى كمقرر عام المحور الاقتصادى ليس فقط إبداء الرأي ولكن مساعدة المقررين والمقررات المساعدين على طرح الأسئلة الصحيحة.

وأضاف مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى أنه عندما يكون هناك حوار يكون هناك مخرج جيد وإيجابى لصالح المجتمع، وبالتالي من المهم أن يحدث هذا الحوار.

وأوضح مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن الناس قلقة هذه الأيام ومشكلات الاقتصاد أصحبت واضحة والمستهلك يرى الأسعار زادت والمنتج لا يجد دولار لاستيراد المواد التي سيستثمر بها، والشأن الاقتصادى مهم لعدد كبير من الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن الظروف العالمية لم تساعد وجاءت بعض الأزمات من الخارج ولكن نحن مسئولين عن بعض المشاكل خاصة الصناعة المحلية.

وتابع مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: دورى كمقرر عام المحور الاقتصادى ليس فقط إبداء الرأي ولكن مساعدة المقررين والمقررات المساعدين على طرح الأسئلة الصحيحة