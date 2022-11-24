بالصور - «أمطار جدة» تعلّق الدراسة وتؤخر إقلاع الطائرات... ووفاة شخصين

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية الخميس ما أدى إلى وفاة شخصين وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة لساعات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وقررت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق (مكة - جدة) السريع، وعدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة، بشكل احترازي نظراً لهطول الأمطار، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز بجدة، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح في تنويه عبر حسابه في «تويتر»: «إنه نظراً لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملاً التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة».

من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة، وقال المتحدث الرسمي للأرصاد، إنه تم رفع درجة الحالة إلى «تحذير»، حيث يشهد شمال جدة هطول أمطار غزيرة، ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

من جانبه، قرر تعليم جدة ورابغ وخليص، تأجيل اختبارات اليوم (الخميس) في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس من الفصل الدراسي الثاني بسبب الحالة المطرية.