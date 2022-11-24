مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

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وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت زراعية في بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت، شمال الضفة المحتلة، وذلك بهدف شق طريق استيطاني خاص بالمستوطنين، الذين يقومون بشكل مستمر بتوسيع 25 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم مستوطنون يهود أمس المسجد الأقصى، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل القدس وتعرقل تنقل الفلسطينيين.وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت زراعية في بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت، شمال الضفة المحتلة، وذلك بهدف شق طريق استيطاني خاص بالمستوطنين، الذين يقومون بشكل مستمر بتوسيع 25 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت.

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