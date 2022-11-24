شكرا لقرائتكم خبر 18 عملية جراحية سعودية لتغيير المفاصل بالمكلا و74 طن أغذية بتعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 18 عملية جراحية للعظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، خلال الفترة من 19وحتى 26 نوفمبر الجاري، ضمن الحملة التي شهدت الكشف عن 420 حالة، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

وتأتي الحملة في إطار الدعم السعودي لإجراء العمليات الجراحية، وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن، بهدف تخفيف معاناتهم.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 74 طنا و900 كجم من السلال الغذائية، في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 4.200 فرد، ضمن مشروع يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة، في 15محافظة يمنية.