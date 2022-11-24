شكرا لقرائتكم خبر 18 عملية جراحية سعودية لتغيير المفاصل بالمكلا و74 طن أغذية بتعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي الحملة في إطار الدعم السعودي لإجراء العمليات الجراحية، وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن، بهدف تخفيف معاناتهم.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 74 طنا و900 كجم من السلال الغذائية، في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 4.200 فرد، ضمن مشروع يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة، في 15محافظة يمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 عملية جراحية سعودية لتغيير المفاصل بالمكلا و74 طن أغذية بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.