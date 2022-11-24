شكرا لقرائتكم خبر صالح: مؤامرة تقسم ليبيا.. واستمرار الدبيبة معناه الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس من استمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أن استمرارها يعني الفوضى.

وجدد صالح، في خطاب له أمس، أمام أعيان مدينة أجدابيا بشرق البلاد، التأكيد على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن مهام هذه الحكومة، التي تم اختيارها في جنيف والتي كانت محددة بـ 18 شهرا، هو توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، لكنها لم تقم بأي شيء، وانتهت مهمتها، وسحب منها مجلس النواب الثقة».

ونفى عقيلة الاتهامات الموجهة لمجلس النواب بـ «عرقلة الانتخابات»، معقبا «مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات، وأصدر قوانين انتخاب الرئيس والسلطة التنفيذية».

وتابع «المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا، والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات».

وبعد قرابة عام من فشل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية، فشل مجلسا النواب والدولة في التوافق حتى الآن.