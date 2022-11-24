17 قتيلا وجريحا في القصف التركي لسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط 4 قتلى و13 جريحا جراء قصف المسيرات التركية مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقوات النظام السوري، شمال غرب الحسكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورجح المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان ارتفاع عدد الضحايا، بسبب الحالة الخطرة لبعض الجرحى.

وأضاف، بأن الطيران «المسيّر» التابع لسلاح الجو التركي شن 18 استهدافا لبنى تحتية ومنشآت نفط وغاز ومواقع ونقاط عسكرية وآليات، 17 منها كان على محافظة الحسكة، وواحد على ريف عين العرب (كوباني).