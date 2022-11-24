اتفاقية سعودية تطور معلمي ومعلمات اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس اتفاقية تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس عن بعد، مع جامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتيسير تنفيذ المشروع مع شركاء التنمية، لتطوير الكفاءة المهنية لدى المعلمين والمعلمات في اليمن.

ويستهدف المشروع عددا من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، والذي يمكنهم من الحصول على الشهادة الدولية المهنية في التدريس، لتحقيق أهداف التعليم في وزارة التربية والتعليم باليمن، سعيا إلى تطوير فعال ومؤثر في مجال التعليم للموارد البشرية.

ويسهم في المشروع عدة شركاء تنفيذيين، منهم جامعة الملك سعود، إذ تتولى الجامعة الجوانب العلمية الأكاديمية والتأهيلية، إضافة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، إذ تتولى عمليات الاعتماد ومنح الشهادة للمستحقين، والذين يحققون شروط ومتطلبات المنح.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن المشروع يسعى إلى استمرارية التعلم والتنمية المهنية لدى المعلمين والمعلمات، ويمكّنهم من ممارسة دورهم التعليمي، وتأهيلهم وتدريبهم لتحقيق الكفاية والفاعلية؛ إسهاما في تحقيق كفاءة المعلم التي تنعكس إيجابا على نواتج التعلم المعرفية والمهارية لدى الطلاب، والتي تعد من أهم غايات الأنظمة التعليمية العامة.

على صعيد آخر أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون دولار، كانت على متن سفينة صيد في خليج عدن.

وقالت القيادة التي تضم الأسطول الخامس الأمريكي في بيان لها، إن مدمرة (يو اس اس نيتز) التابعة لها والتي تم نشرها في الشرق الأوسط، خلال الصيف الماضي، اعترضت سفينة صيد تحوي 2200 كجم من الحشيش، و330 كجم من (الميثامفيتامين) أثناء عبور سفينة الصيد المياه الدولية.

ولفت البيان إلى أنه على مدى العامين الماضيين، صادرت القوات البحرية المشتركة ما تقدر قيمته بنحو 900 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة، أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت إيران وميليشيات الحوثي إغراق اليمن بالمخدرات، وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي قامت بإنشاء شبكات للاتجار بالمخدرات بهدف إغراق اليمن بها، بهدف توفير أموال لأنشطتهم.

وأعلن الوزير ضبط سفينة تحمل مواد مخدرة، قال إنها سفينة إيرانية وكانت في طريقها إلى الحوثيين.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين. وأوضحت أن 164 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الحالي، نتيجة الألغام.

مشاريع إعمار اليمن التعليمية







41 مشروعا



11 مبادرة تنموية



27 مدرسة ومركزا للموهوبين



224 مشروعا ومبادرة بجميع القطاعات



7 قطاعات يجري دعمها



مشاهدات يمنية