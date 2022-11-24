إحباط عمليتين لسرقة وتهريب النفط العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الأمن العراقي أمس عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الأنبوب الناقل للنفط في محافظة البصرة «550 كلم جنوب العراق».

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان أمس، أن جهاز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية أحبط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة.

وأوضحت أن القوات ضبطت 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية بداخلها خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت مطلع الشهر الحالي شبكة كبيرة تتولى سرقة وتهريب النفط العراقي يتزعمها قائد شرطة النفط وضباط كبار يتولون حماية المنشآت النفطية وخطوط أنابيب نقل النفط وقامت بإحالتهم للقضاء.

على صعيد آخر، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضع خطة لإعادة نشر القوات على حدود البلاد مع إيران وتركيا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، «إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا برئاسة السوداني، وبحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة»، وأضاف «ناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس.

وأضاف الناطق أنه في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس قرارات تشمل «وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا»، و» تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها».

كما قرر المجلس «المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية»، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.