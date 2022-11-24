شقيقة كيم: كوريا الجنوبية كلب مخلص

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واتهمت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، حكومة كوريا الجنوبية بأنها «كلب مخلص» وعميل لحليفتها الولايات المتحدة.ونقلت وسائل الإعلام التابعة للحكومة عن المسؤولة في الحزب القول «بمجرد أن دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية، قلدتها الدمية الكورية الجنوبية بشكل مثير للاشمئزاز».
ومن جانبها، أعربت وزارة التوحيد في سول عن أسفها بسبب استخدام كيم لغة بذيئة لمهاجمة الرئيس يون.
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