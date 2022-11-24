شكرا لقرائتكم خبر %70 من كييف بلا كهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب محافظ كييف فيتالي كليتشكوف، عبر قناته على تطبيق تيلجرام، أمس، «70% من العاصمة بدون كهرباء حتى الآن»، وقال إنه على الأقل أصبح من الممكن إمداد المناطق على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو بالمياه مجددا.وأضاف، بأن إدارة البلدية تعمل بأقصى سرعة لإصلاح الضرر، ولكن إمداد الكهرباء في كييف يعتمد على استقرار نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا.
وكان الجيش الروسي أطلق 70 صاروخا وطائرة درون على أوكرانيا، أمس الأول.
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