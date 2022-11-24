شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الأربعاء، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمشاركة في ندوة بعنوان "دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة"، جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، اللواء يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزي، كما شارك في الندوة السادة رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وقيادات الأمانة العامة وأعضاء الحزب بالمحافظات.

وقدم المهندس أشرف رشاد كلمة ترحيبية في بداية الجلسة أكد خلالها دعم الحزب لسيادته كنموذج شبابي قادر على النجاح والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للصناعة المصرية، مؤكدا علي أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

ومن جانبه أكد الوزير العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها فى مصر.

وأضاف أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجارى ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البعض لديه رؤي مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية.

وأوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة القادمة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.

وأكد أن أول رخصة إلكترونية ستتم فى 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأى تحركات لمقر الهيئة قائلا:" رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت".

وفي الختام، قدم النائب محمد السلاب درع الحزب إلى السيد الوزير اعتزازًا ودعمًا وتقديرًا لسيادته في مهمته الوطنية نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية.

وفي محافظة جنوب سيناء،

اختتمت أمانة التدريب والتثقيف بمدن رأس سدر وأبو رديس، برنامج لتدريب كوادر الحزب بالاقسام والأمانات النوعية، حيث تم عمل جدول زمنى للمدن، حول موضوعات من نحن "حزب مستقبل وطن"، والسلوك والإلتزام الحزبي، ومهارات الاتصال والعرض، وتهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع ودمجه في الحياة السياسية، بالاضافة لإكتساب الخبرات القيادية.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة مركز الوقف، البرنامج التدريبي والتثقيفي لهيئات مكاتب الحزب والهيئات المعاونة والقواعد الحزبية، والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز.

وفي محافظة الوادي الجديد،

كرمت أمانة مركز بلاط، الطلاب المتميزين في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية والتربوية بمدارس المركز من خلال أمانة البيئة والطاقة، في قرية الزيات، وذلك بمدرسة المستقبل الإبتدائية الإعدادية، حيث جرى تقديم الدعم المالي ودعم عيني عبارة عن أدوات مدرسية لطلاب المدرسة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة"، وذلك بمدرسة التحرير الابتدائية بمدينة موط.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة بمركز الشهداء، معرضاً بمسمي "أسعار زمان"، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية ومستلزماتها بأسعار مخفضة، للمواطنين ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، في قرية كفر الجلابطة، وتضمن المعرض جميع مستلزمات الأسرة من مفروشات وملابس وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية، وشهد المعرض إقبال كبير من جميع اهالي الوحدة المحلية بكفر عشما نظرا لجوده المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار .

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز بندر ملوي، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التحول الرقمي أحد ركائز الجمهورية الجديدة"، واستهدفت تعريف المشاركين بأهمية التحول الرقمي، وفوائده وضرورة تطبيقه لرفع كفاءة الموسسات، والمقامة بقاعة بنقابة المعلمين، ويأتي ذلك استمراراً لإستراتيجية الحزب في بناء وعي المواطن ودعم مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي محافظة كفر الشيخ،

تواصل أمانة العمل الجماهيري بمركز فوه، تنظيم ندواته التثقيفية والتوعوية ضمن فعالية "شبابنا ثروتنا"، وجاءت الندوة تحت عنوان "لا للمخدرات"، وذلك لتوعية الشباب والمواطنين ضد مخاطر تعاطي المخدرات وحرمتها لاضرارها البالغة على جسم الإنسان وعقله، حيث تناولت التوعية الأضرار الصحية الناتجة عن تعاطي المخدرات، وكذلك تناولت الشق القانوني والعقوبات من حيث التعاطي والإتجار.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز البدرشين، حملتها بدعم طلاب المدارس بكافة قرى المركز بالأدوات والمستلزمات المدرسية حيث تم بالأمس التوزيع بقرية العزيزية من خلال مسئولي الوحدة الحزبية بالقرية.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، تنفيذ مبادرة" أولادنا مستقبل الوطن"، ورشة عمل، تحت عنوان "أنا القدوة" لإتباع السلوكيات السليمة أثناء التعامل مع الآخرين وذلك بحضور أعداد كبيرة من أطفال إمبابة.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، دعم مدارس قرى المركز حيث تم تسليم جهاز كمبيوتر لمدرسة الأمام الحسينى للفصل الواحد دعمًا للعملية التعليمية والتيسير على أبنائنا الطلاب.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مركز السنطه، إقامة معارضه المخفضة لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، للمواطنين في كفر ميت حواي، وذلك لليوم الخامس علي التوالي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومواجهة الغلاء وجشع الجزارين بناء علي طلب الأهالي، وشهد المنفذ إقبال كبير من المواطنين، ومطالبات بإستمرار المنافذ، والتوسع في إقامتها، حيث أن سعر اللحوم اقل من مثاليتها في الأسواق الخارجيه بمعدل 30 جنيه.

وفي محافظة الفيوم،

كما تواصل أمانة مركز إطسا، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في قرية شدموه، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وذلك بمقر أمانة المركز، وتضمنت القافلة، تخصصات "باطنة- عظام- جهاز هضمي وكبد-وأطفال" إضافة إلي معمل تحاليل بالمجان، ووقعت القافلة الطبية الكشف الطبي علي 200 حالة، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين اشادوا بدور الحزب.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المرأة بقسم التبين، احتفالية بمناسبة عيد الطفل، شملت الاحتفالية عدداً من العروض الغنائية والاستعراضية، وبعدها تم تكريم عدد كبير من الأطفال بالإضافة لتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهم، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب القسم، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس حي التبين.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز الفشن، ندوة لتوعية التلاميذ بطرق التغذية السليمة، في مدرسة أبو شراقي للتعليم الأساسي والتابعة لمجلس قروي شنرا، ثم أعقبها توزيع أدوات مدرسية مجانية علي تلاميذ المدرسة.

كما نظمت أمانتا السياحة والآثار وذوي الإعاقة بالمحافظة، لأكثر من 50 من ذوي الهمم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، والتي هدفت إلى رسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال، والتخفيف عن آلامهم من هذا المرض، وانطلقت الرحلة التي ضمت أكثر من 50 من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، من أمام مقر الحزب في بني سويف، حيث بدأت بزيارة هرم وواحة ميدوم شمال المحافظة، ضمن برنامج أمانة السياحة والآثار بالحزب بقيادة الأستاذ محمد فاروق للترويج بالمعالم الأثرية في المحافظة وتشجيع السياحة الداخلية، ومنها إلى مستشفى 57357، حيث رافقت أمانة ذوي الإعاقة بالمحافظة، أفراد الفوج إلى المستشفى، وقدم أبناء بني سويف الهدايا الرمزية لأطفال مستشفى 57357، وقاموا بمداعبتهم واللعب معهم للتخفيف عن آلامهم من هذا المرض، ورسم البسمة على وجوههم.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز القوصية، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتضمنت القافلة تخصصات "الرمد- الباطنة- العظام-الأطفال- الأمراض الجلدية"، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان، ووقعت القافلة الطبية الكشف الطبي على 300 مواطن خلال يوم واحد وتم تحويل من يحتاجون لإجراء العمليات.

وفي محافظة أسوان،

نظمت أمانة مركز دراو، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر بالمجان، في قرية الجعافرة، وشهدت القافلة توافد عدد كبير من المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، وسوف تقوم القافلة بمواصلة أعمالها خلال الأسبوع القادم لتغطي عدد من قري ونجوع المركز.

وفي محافظة الإسكندرية،

واصل أمانة قسم الدخيلة، سلسلة من معارض اليوم الواحد، وذلك تحت عنوان "معرض الأسرة المصرية" لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً بمنطقة العامرية أول، ويضم جميع الأدوات المنزلية والمفروشات والسجاد والملابس والأحذية وتجهيزات العروس، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تصل نسبة الخصم فيها إلى 50% تقريبًا وذلك بمشاركة نحو 50 تاجر، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، قافلة طبية مجانية، تخصصت في الكشف الطبي علي أمراض الباطنة، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية، وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلى، لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للأهالي.

كما نظمت أمانة محرم بك، فعالية لدعم الناشئين الرياضيين، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الرياضية لهم، والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر، والحفاظ على اللياقة البدنية، ورفع مستوى الوعي بتأثير الرياضة الإيجابي على الفرد والمجتمع.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.