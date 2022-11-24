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مونديال قطر.. البرتغال تهزم غانا ورونالدو يدخل التاريخ

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-24 | 19:01

مونديال قطر.. البرتغال تهزم غانا ورونالدو يدخل التاريخ

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حقق المنتخب البرتغالي الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022، على ملعب "974".

وسجل الأهداف للبرتغال: ، جواو فيليكس، ورافائيل لياو في الدقائق (65، 78، و80).

 

بينما سجل لغانا أندريه أيو في الدقيقة 73، وعثمان بوكاري في الدقيقة 89. وبهذا الانتصار يرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة (2006، و2010، و2014، و2018 و2022).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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