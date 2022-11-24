بالفيديو - مقتل 4 في إطلاق نار بمركز تجاري في جنوب روسيا

24 نوفمبر , 2022
مقتل 4 في إطلاق نار بمركز تجاري في جنوب روسيا.
ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية اليوم الخميس نقلاً عن وكالات إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كريمسك بجنوب روسيا.
وقالت وكالة تاس للأنباء إن القتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار.
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