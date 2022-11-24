سيول تضرب إمارة مكة.. وغرق منازل وسيارات بجدة.. ومصرع شخصين.. ودعوات بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة (غرب السعودية) اليوم الخميس؛ عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالمركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.

وكشفت إمارة مكة المكرمة، عن مصرع شخصين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم الخميس، على الإمارة، كما أهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

وأعلنت الإمارة، إغلاق الطريق السريع بين مدينة جدة ومكة المكرمة، اليوم، في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، إلى تجنّب عِدة أنفاق بمحافظة جدة، تزامنًا مع الحالة الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأهاب المركز في تغريدة له على تويتر بتجنب الأنفاق التالية: الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.

كما أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

هذا وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، خلال تحديث له، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز ثول والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مؤكدا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

وسجّل المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.