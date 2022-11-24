بوتين يحذر من «تداعيات خطيرة» لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

24 نوفمبر , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب).
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من «تداعيات خطيرة» في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي، بينما ستُعلن دول عدّة مؤيّدة لمثل هذا الإجراء قرارها قريباً.
وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيانٍ للكرملين، إنّ «مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية».
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