انت الان تتابع خبر نقيب الصحفيين يبحث مع السفارة الفرنسية سبل دعم الاعلام العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين النقابة والسفارة للارتقاء بواقع الاعلام في العراق من خلال اقامة الورش التطويرية والتدريبية للصحفيين العراقيين في مختلف وسائل الاعلام".وأضافت ان "نقيب الصحفيين العراقيين استعرض دور النقابة والمؤسسات الاعلامية وحرصها على سلامة الصحفيين من خلال التأكيد على اقرار التشريعات التي تعمل عليها النقابة لتوفير بيئة امنة للعمل الاعلامي في العراق ".

وأشارت النقابة الى ان "القائم باعمال السفارة الفرنسية من جهته اشاد بدور نقابة الصحفيين العراقيين وجهودها في ارساء اسس اعلامية تتناغم مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في المجالات الاعلامية ".

