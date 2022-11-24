"فيفا" تطالب بعدم اشراك حارس المنتخب الإيراني امام ويلز

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة عدم مشاركة الحارس الإيراني، علي رضا بيرانفاند، أمام ويلز غدا الجمعة، بعد تعرضه لإرتجاج في المخ خلال مواجهة إنجلترا (6-2)، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر.