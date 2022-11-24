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انت الان تتابع خبر "فيفا" تطالب بعدم اشراك حارس المنتخب الإيراني امام ويلز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439122-638049010127233504.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-24 | 16:32
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طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة عدم مشاركة الحارس الإيراني، علي رضا بيرانفاند، أمام ويلز غدا الجمعة، بعد تعرضه لإرتجاج في المخ خلال مواجهة إنجلترا (6-2)، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد