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"فيفا" تطالب بعدم اشراك حارس المنتخب الإيراني امام ويلز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439122-638049010127233504.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-24 | 16:32

"فيفا" تطالب بعدم اشراك حارس المنتخب الإيراني امام ويلز

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طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة عدم مشاركة الحارس الإيراني، علي رضا بيرانفاند، أمام ويلز غدا الجمعة، بعد تعرضه لإرتجاج في المخ خلال مواجهة إنجلترا (6-2)، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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