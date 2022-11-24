بولندا تطلب من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت لأوكرانيا

23 نوفمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك اليوم الأربعاء إنه طلب من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا.
وأضاف على «تويتر» «بعد مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية».
وأعلنت بولندا يوم الإثنين إنها ستقترح نشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية قرب حدودها مع أوكرانيا، في أعقاب عرض من ألمانيا.
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