التعادل السلبي يحكم مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في المونديال

انتهت مباراة منتخب كوريا الجنوبية، بالتعادل السلبي أمام نظيره أوروغواي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.