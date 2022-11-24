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التعادل السلبي يحكم مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-24 | 15:57

التعادل السلبي يحكم مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في المونديال

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انتهت مباراة منتخب كوريا الجنوبية، بالتعادل السلبي أمام نظيره أوروغواي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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