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انت الان تتابع خبر التعادل السلبي يحكم مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439120-638048987252313995.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-24 | 15:57
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انتهت مباراة منتخب كوريا الجنوبية، بالتعادل السلبي أمام نظيره أوروغواي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد