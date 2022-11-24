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انت الان تتابع خبر بـ5.8 مليار جنيه إسترليني.. " آبل" تنضم لسباق شراء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439119-638048982753904108.jpg
2022-11-24 | 15:48
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، ان شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا انضمت إلى السباق لشراء مانشستر يونايتد.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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