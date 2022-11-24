انت الان تتابع خبر السوداني يرأس اجتماعا لتنمية مشروع الغاز المتكامل مع شركة "توتال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن"السوداني ترأس اجتماعا خُصص لبحث مشروع تنمية الغاز المتكامل، بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويانيه، فضلاً عن حضور عدد من المسؤولين في مجال النفط والطاقة عن الجانب العراقي".واضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع بحث ملفات تنمية استثمار الغاز في العراق، وسير العمل في عدد من المشاريع الستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وأولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية سعة(600 مقمق)، وكذلك مشروع تطوير حقل أرطاوي، ومشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهي المشاريع المرتبطة بوزارة النفط، فضلا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء سعة 1000 ميكاواط".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية المضي بمشاريع الطاقة التي منحها المنهاج الوزاري أولوية وأهمية خاصة، إذ أنها تمثل الرؤية المستقبلية لقطّاع الطاقة الوطني".



وشدد السوداني على "هدف تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، عوضاً عن الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري".