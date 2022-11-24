اخبار العالم

افتتاح مركز البيانات والنظام المصرفي الشامل في مصرف الرشيد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر افتتاح مركز البيانات والنظام المصرفي الشامل في مصرف الرشيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "افتتح مصرف الرشيد مركز البيانات والنظام المصرفي الشامل الذي سينقل المصرف الى التعامل الالكتروني في العمليات المصرفية".

وأضاف: "يعد هذا النظام من الانظمة العالمية التي توفر البيانات من خلال مركز خاص يستطيع الزبون اجراء عملياته الحسابية في اي فرع من فروع المصرف بغض النظر عن مكان تواجده ومن جانب اخر يقلل الوقت ويختصر الجهد للمواطن والموظف ".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا