انت الان تتابع خبر افتتاح مركز البيانات والنظام المصرفي الشامل في مصرف الرشيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "افتتح مصرف الرشيد مركز البيانات والنظام المصرفي الشامل الذي سينقل المصرف الى التعامل الالكتروني في العمليات المصرفية".

وأضاف: "يعد هذا النظام من الانظمة العالمية التي توفر البيانات من خلال مركز خاص يستطيع الزبون اجراء عملياته الحسابية في اي فرع من فروع المصرف بغض النظر عن مكان تواجده ومن جانب اخر يقلل الوقت ويختصر الجهد للمواطن والموظف ".

