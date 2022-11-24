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فوزان للطلبة ونفط الوسط في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439114-638048937103422397.jpg

2022-11-24 | 14:33

فوزان للطلبة ونفط الوسط في ممتاز الكرة

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انتهت مباراتي افتتاح الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بفوز نادي الطلبة على نادي دهوك وفوز نادي نفط الوسط على نادي الديوناية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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