"حلوة يابلدى".. شباب مصرى ينفذ فيلما دعائيا لتنشيط السياحة المصرية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، بالفيلم الدعائى والترويجى عن السياحة المصرية، الذى قام بتنفيذه فريق من الشباب المصرى المبدع، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ولجنة السياحة بمجلس النواب، والذى نجح فى تقديم عمل فنى مبتكر لتنشيط السياحة.

وأكدت النائب نورا على، رئيس لجنة السياحة، أن شاب مصرى مبدع يدعى "إيهاب ممدوح" نجح فى تنفيذ العمل بمعاونة فريق العمل ومجموعة من المصورين المحترفين، بهدب إلقاء الدور على تراث وطننا العظيم وإرثنا الثقافى والحضارى، حيث نجح فى تقديم قدم لوحة فنية لبعض من معالمنا السياحية المتفردة، كما استعان بصوت الراحلة (خضره محمد خضر ) وهى من أهم فنانات الغناء الفلكلورى ليعبر عن اعتزازه بالفلكلور المصرى الأصيل.

فى حين كشف إيهاب ممدوح، مخرج الفيلم الدعائى لتنشيط السياحة المصرية، أن مدة الفيلم استغرقت أسبوعين فقط، وتم التصوير داخل كافة محافظات مصر، وتحديدا بالمحافظات السياحية الهامة مثل أسوان والأقصر وسيوة والإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الفيلم الدعائى بالتنسيق مع وزارة السياحة برئاسة الدكتور أحمد عيسى، ولجنة السياحة بمجلس النواب.

وأشار إيهاب ممدوح، خلال تصريحات خاصة، إلى أن فريق العمل تطوع لتنفيذ الففيلم الدعائى بهدف الترويج والتسويق المبتكر للسياحة المصرية والقاء الضوء على المناطق الأثرية والمعالم التاريخية التى تزخر بها مصر من جنوبها لغربها، موضحا أنه وقع الاختيار على الفنانة خضرة محمد خضر، وهى من أشهر فنانات الغناء الفلكلورى الشعبى المصرى، لتعبر عن التراث المصرى المميز.