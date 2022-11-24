شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للهيئة العليا للوفد لانتخاب المكتب التنفيذى للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لإجراء انتخابات المكتب التنفيذى للحزب، وتم توزيع استمارات الترشح على الأعضاء.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تفقد تجهيزات الجلسة الإجرائية للهيئة العليا المنتخبة الجديدة، تمهيدًا لإجراء انتخابات المكتب التنفيذى للحزب.

وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد المقرر انعقادها اليوم الخميس الموافق 24 / 11 / 2022 عددا من التعليمات بشأن العملية الانتخابية.

وجاءت تعليمات اللجنة كالأتي:

أولًا: يتم فتح باب الترشح على كافة المناصب اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا ولن تُقبل أي طلبات تُقدم بعد هذا الميعاد، ويتم ترتيب أسماء السادة المرشحين حسب ترتيب الأصوات الناجحة في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة.

ثانيًا: تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً ويجوز لرئيس اللجنة مد هذا الميعاد متى تطلب الأمر ذلك.

ثالثًا: يتعين تقديم ما يفيد إثبات الشخصية، موضحًا به الرقم القومي (بطاقة الرقم القومي – جواز السفر – رخصة سلاح).

رابعًا: تتم عملية الاقتراع بأي علامة تدل على إرادة الناخب وذلك دون وضع أي إشارة أو علامة تدل على شخص الناخب أو تنتهك سرية التصويت بأي صورة من الصور.

خامسًا: يحظر تصوير ورقة الاقتراع حفاظًا على سرية الاقتراع إعمالًا لمبدأ الشفافية.

سادسًا: في حالة تساوي الأصوات على أي منصب من المناصب يتم إعادة إجراء انتخابات على المنصب في ذات يوم الاقتراع.