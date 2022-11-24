شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستعلامات" تهدى درعها لمحافظ مطروح ونائبه والسكرتير العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، درع الهيئة، للواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات المؤتمر الذى تنظمه محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت عنوان: "الإعلام وآفاق التنمية السياحية" بواحة سيوة، بحضور عدد من المختصين في الإعلام والسياحة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على دور الإعلام فى الترويج والتسويق السياحى للامكانيات والموارد التنموية والسياحية التى تزخر بها مطروح عامة وسيوة، خاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بها وأقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها.

كما سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة للدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات.