قطر: إحباط محاولة تهريب كميات من المخدرات.. التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات القطرية، أمس، عن تمكن إدارة جمارك مطار حمد الدولي، من إحباط محاولة تهريب كميات من حبوب “الترامدول” ومادة “الحشيش” المخدرة تزامنا مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت إدارة الجمارك على تويتر إلى أنّ “موظفا بالجمارك اشتبه بأمتعة مسافر وعند تفتيشها تم العثور على 1990 حبة من الترامدول، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما”.

وصرّح مسؤول قطري لوكالة “فرانس برس” -طلب عدم كشف هويته- أنّ المسافر المعني الذي لم تقدّم معلومات عنه، سيمثل أمام النيابة العامة.

والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو تعاطيها أو الاتجار بها تشمل السجن لفترات طويلة، وغرامات طائلة، وطرد الأجانب من البلاد.