انت الان تتابع خبر مفوضية حقوق الانسان تطلب زيارة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فولكر ترك للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران: "لقد كنت أتواصل مع السلطات الإيرانية.. وطلبت منها أن أزور إيران، لكني لم أتلق ردا".

ووصف في وقت سابق الوضع في إيران بأنه "أزمة حقوق إنسان كاملة"، حيث قتل مئات الأشخاص واعتقل الآلاف اثر الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في ايلول الماضي.

