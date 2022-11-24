انت الان تتابع خبر الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث انتحار فتاة في ناحية واسط الدجيلي على الفور وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد ، تم تشكيل فريق عمل بأمرة ضباط تحقيق من قسم مكــافحة الإجــرام بالاشتراك مع مديرية الاستخــبارات ومديرية الأمن الوطني للوقوف على حقيقة ملابسات الحــادث وبعد جمع المعلومات والأدلة تبين بأن الحادث مفتعل وجــريمة قتــل".وأضافت: "حيث باشر الفريق بمهام عمله وبجهود متواصلة وبمهنية عالية وعمل مكثف تم كشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجاني والقي القبض عليه وضبط الســلاح المستخدم في الجــريمة وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بجريمته وصدقت أقواله بالاعتراف وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي ".

وأشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل ".

