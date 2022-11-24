شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مصر تملك مقومات تجعلها رائدة بمجال الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الصندوق السيادي، بتكوين مركز إقليمي للطاقة في مصر لتصدير الوقود الأخضر، وهو يوظف جهوده لتعزيز الاستثمارات علي الأراضي المصرية بشتي الطرق.

وأضافت مرثا محروس، أن مصر استطاعت من خلاله عقد اتفاقيات للاستثمار بأكثر من 80 مليار دولار، موضحة أن هذا يدل علي الرؤية التنموية السياسية للقيادة السياسية، فضلا عن توفير الصندوق سبل لمشاركة استثمار القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق السيادي الآن من أهم كيانات للدولة التي تعتمد علي خطة استراتيجية تنموية.

وأشارت إلي أن الدولة والقادة السياسية تهدف إلي تحقيق المعادلة الصعبة من خلال الاستقرار الاقتصادي لا سيما خطة التنمية الشاملة علي كافة الأصعدة، مضيفة أن الدولة تشهد فترة تحول انتقالي علي المستوي الاقتصادي خاصة بعد إقامة الحوار الاقتصادي وتوجيه القرارات الناتجة عنه فضلا عن مؤتمر القمة المناخية التي أثمرنا عنه بمشاريع استثمارية ضخمة في مجال الطاقة والهيدروجين الاخضر.

وذكرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها من المقومات ما يجعلها رائدة في مجال الطاقة الخضراء مما يعزز من أهمية الصندوق السيادي ويعزز من مكانة مصر علي الخريطة الدولية.