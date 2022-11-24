انت الان تتابع خبر خبراء: مبيعات النفط في العراق ليست مقياسا للنمو الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عدّ مختصّون بالشأن الإقتصادي إستمرار الإعتماد على مبيعات النفط بأنّه لا يمكن أن يمثّل مقياسا للنمو الإقتصادي ما لم يتمّ دعم القطاعات المختلفة.

مع وجود مؤشّرات واضحة على إرتفاع معدّلات النموّ الإقتصادي، إلا أنّ هذا النمو يقف وراءه إرتفاع أسعار النفط، فيما أكّد مختصّون على ضرورة وضع استراتيجيات للحفاظ على الايرادات المالية المتحقّقة وإنفاقها في مكانها الصحيح.

ولا يمكن أن يعتبر هذا النمو مقياسا او دليلا على تحقّق نجاحات في هذا القطاع ما لم يجري العمل على تنويع الموارد الإقتصادية دون حصر الإعتماد على مبيعات النفط.

وتترقّب الأوساط الشعبية حصول نهضة إقتصاديّة شاملة لما لها من اثار إيجابية في حلحلة المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المواطن وعلى رأسها البطالة.