انت الان تتابع خبر عملية أمنية تطيح بإرهابي وتدمر مضافة لـ"داعش" في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "من خلال تكثيف الجهد الميداني والاستخباري، أسفرت العمليات الأمنية في تعقب فلول العصابات الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية في قضاء الحويجة عن تمكن الشرطة الاتحادية بالإشتراك مع جيش عراقي من القاء القبض على مطلوب وفق المادة "4/ارهاب" صادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق كركوك تم إحالته اصوليا إلى جهة الطلب".



وأضافت، ان "القطعات الامنية عثرت أثناء تنفيذ عمليات تطهير في وادي النفط على مضافة قديمة للعصابات الإرهابية تم التعامل معها بعد ان ضبط بداخلها شرائح (سيم كارت) مختلفة تم إرسالها إلى الجهات التحقيقية المختصة".