انت الان تتابع خبر السوداني: إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية لدينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الأمر الديواني رقم (45) لسنة 2018، والخاص بمشاريع المستشفيات المتلكئة".

وأضاف، أن "اعضاء اللجنة أستعرضوا عملهم خلال الفترة الماضية، وأهم المعوقات التي واجهت عمل اللجنة، وسبل معالجتها".



وبحسب البيان، أكد رئيس الوزراء، ان "إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الوزاري للحكومة، وهي عازمة على إيجاد الحلول السريعة لجميع المشاريع الخدمية المتلكئة، التي ترتبط مباشرة بالحاجات الملحّة للمواطنين".

وبين السوداني، أن "المسؤولية تقتضي العمل على تقديم الحلول المناسبة والسريعة، وعدم الاكتفاء بتقديم الأعذار عن أسباب التلكؤ والتأخير"، موجهاً "بعقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل، مع دراسة وشرح تفصيلي لكل مشروع وسبل إنجازه في سقف زمني محدد وواضح".

