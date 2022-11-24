انت الان تتابع خبر الحكم على "جوجو دعارة" بالسجن لمدة 5 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أصدرت مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات على المدعوة "جوجو دعارة".



وقال مصدر قضائي لـ الخليج 365، ان "القضاء أصدر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على المدعوة "جوجو دعارة".

وفي منتصف العام الحالي، اعتقلت القوات الأمنية "جوجو دعارة"، وسط بغداد بعد مشاجرة وابتزاز صاحب أحد المطاعم في العاصمة.

يذكر أن المعتقلة عراقية تحمل الجنسية الأميركية ومتحولة جنسياً، وعليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء، وفقا لما تداولته وسائل إعلام محلية.